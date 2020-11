Śląsk. 86-letni grzybiarz zagubił się w lesie. Szczęśliwy finał poszukiwań

Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie. Dyżurny gliwickiej komendy odebrał telefon z informacją o zaginięciu w lesie 86-letniego mężczyzny. Zgłaszającym był 70-letni znajomy, który wybrał się na grzyby razem z nim. Do poszukiwań skierowano policjantów z Gliwic i Tarnowskich Gór, a poszukiwania rozpoczęto od miejscowości Borowiany.

Policjanci z Tworoga ustalili, że senior prawdopodobnie dotarł do biegnącego w lesie torowiska i porusza się wzdłuż torów. Informację taką przekazał sam zaginiony, do którego dodzwonił się dyżurny z Gliwic. Działać trzeba było szybko, ponieważ robiło się ciemno i chłodno, a życie i zdrowie 86-latka było zagrożone.

Śląsk. Szczęśliwy finał poszukiwań 86-letniego grzybiarza

Mundurowi wjechali w wąski dukt leśny biegnący wzdłuż torowiska i po przejechaniu kilku kilometrów na skraju lasu zauważyli mężczyznę. Okazało się, że był to zaginiony senior. Po chwili na miejsce dotarli również policjanci z Pyskowic. 86-latek był zmęczony, ale czuł się dobrze. Policjanci odwieźli grzybiarza do kolegi, z którym cały i zdrowy wrócił do domu.