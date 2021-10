72-letni ksiądz molestował 16-latka? Mieszkańcy w szoku

- To straszne informacje. Podczas spowiedzi ten ksiądz wysłuchiwał moich grzechów i decydował o rozgrzeszeniu, a sam dopuścił się takich okrucieństw... Nie mogę w to uwierzyć - powiedziała jedna z wiernych należących do parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach.