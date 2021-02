Śląsk. -21 st. C…taki mamy dzisiaj klimat

Dlatego zanim zaczniemy planować sobie kolejne dni, warto prześledzić prognozy. Czujniki temperatury Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazywały miejscami nawet -21 st. C! A w Beskidach, termometry przy stacji ratunkowej GOPR, wyświetliły -19 st. C.

Zimno jest także w innych górskich rejonach - na Hali Miziowej -16 st. C, na Klimczoku -14 st. C, a przy Centralnej Stacji Ratunkowej Szczyrku -12 st. C. I to nie koniec! Według komunikatu Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytut Badawczego silne mrozy na Śląsku mają utrzymać się do sobotniego poranka.