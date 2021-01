Siemianowice Śląskie. Kradli kable, wpadli na gorącym uczynku

Siemianowice Śl. Włamywacze wpadli na gorącym uczynku

Podczas sprawdzania posesji znaleźli dwóch mężczyzn, którzy próbowali się ukryć w zaciemnionym miejscu. Okazało się, że 38-latek i 29-latek mieli już przygotowane do wyniesienia kable instalacji elektrycznej, która dopiero co była poprowadzona w budynku. Stróże prawa w kajdankach wyprowadzili włamywaczy. Trafili oni do policyjnego aresztu. Pokrzywdzony wycenił straty na siedem tysięcy złotych. 38-latek i jego o 9 lat młodszy wspólnik usłyszeli zarzut włamania. Za to przestępstwo grozi nawet dziesięciu lat więzienia. Młodszy z włamywaczy działał w tzw. recydywie, co oznacza, że grozi mu surowsza kara.