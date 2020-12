Chorzów. Zatrzymany za napad na sklep. Miał na sumieniu znacznie więcej

Chorzów. Mężczyzna namierzony po kilku dniach

Sprawą zajęli się kryminalni z chorzowskiej komendy. Analizując zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu miejskiego, wytypowali sprawcę napadu. Zatrzymanie było już tylko kwestią czasu. Pomimo faktu, że mężczyzna nie miał stałego miejsca zamieszkania i pomieszkiwał u znajomych i w hostelach, o kilku dniach został namierzony. 21 grudnia został zatrzymany. Jak ustalili śledczy, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa, a co za tym idzie, poniesie większą odpowiedzialność, z uwagi na to, że działał w tzw. recydywie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.