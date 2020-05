Bon turystyczny. Wszystko, co musisz wiedzieć o świadczeniu 1000 zł na wakacje

Bon turystyczny. Kiedy dostaniemy 1000 zł na wakacje?

Program „Bon turystyczny 1000+” ma szanse ruszyć w tym roku i to już na wakacjach. W ten sposób, już podczas letniego wypoczynku można byłoby skorzystać z bonu 1000+.

Bon turystyczny 1000+. Gdzie wykorzystać 1000 zł na wakacje? Zasady

Bon turystyczny ma być formą pomocy dla polskiej branży turystycznej, która ucierpiała z powodu epidemii koronawirusa. Stąd też jeśli dostaniemy 1000 zł na wakacje, będzie trzeba je wydać w Polsce – po to, by te pieniądze trafiły do polskich firm z sektora turystycznego.