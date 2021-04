Siemianowice Śląskie. Chciał ukraść elektronarzędzia, zdradził go telefon komórkowy

W nocy z poniedziałku na wtorek (26/27 kwietnia) doszło do włamania do budynku jedne z firm w centrum Siemianowic Śląskich. Złodziej chciał ukraść elektronarzędzia. Plan się nie powiódł. Zauważył go jeden z pracowników ochrony i ruszył za nim w pogoń. Sprawca porzucił łup, żeby swobodnie uciekać. Podczas ucieczki zranił się. Na miejscu włamania technik kryminalistyki zabezpieczył sporo śladów, które będą dowodami w prowadzonej sprawie – informuje siemianowicka policja. Nie ślady doprowadziły jednak stróżów prawa do włamywacza. - Podczas oględzin policjanci znaleźli również telefon komórkowy, który musiał zgubić włamywacz podczas ucieczki – dodają policjanci.