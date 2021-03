Siemianowice Śląskie. Wrócił na miejsce włamania po telefon. To był zły pomysł

Policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do altanki ogrodowej w Siemianowicach Śląskich. Zginęły elektronarzędzia. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że włamań było więcej. W dwóch innych altankach sprawca wybił szyby, ale nic nie zabrał. Ustalono, że do przestępstw tych musiało dojść kilka dni wcześniej. Mundurowi, wraz z technikiem kryminalistycznym, zrobili oględziny i zabezpieczyli ślady. W zabezpieczonych dowodach znalazł się między innymi telefon komórkowy, który prawdopodobnie należał do sprawcy włamań.