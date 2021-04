Rybnik. Walczą o tytuł najlepszej biografii

68 książek zgłoszono do tegorocznej Górnośląskiej Nagrody Literackiej "Juliusz". To już szósta edycja organizowanego w Rybniku konkursu, który przed dwoma laty został zawężony wyłącznie do biografii - napisanej i wydanej po polsku w roku poprzednim.

Rybnik. 68 książek zgłoszono do konkursu na najlepszą biografię. Źródło: Pixabay