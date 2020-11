Rybnik. Ruszył jarmark bożonarodzeniowy. Co przygotowali organizatorzy?

Rynek w Rybniku rozbłysł w piątek świątecznymi ozdobami. To znak, że ruszył tradycyjny bożonarodzeniowy jarmark. Jest on częścią Rybnickiego Bożego Narodzenia i Kolędowania. Potrwa do 23 grudnia. Nie jest on tak bogaty, jak w poprzednich latach, co nie znaczy, że nie warto odwiedzić rybnickiego rynku. Czas spędzony na nim na pewno nie będzie zmarnowany. Na odwiedzających czaka mnóstwo atrakcji: przede wszystkim stoiska z ozdobami bożonarodzeniowymi, czyli łańcuchami, stroikami, bombkami, mikołajami, reniferami itd oraz świątecznymi smakołykami. Stoiska są czynne: poniedziałek-czwartek: godz. 10.00-18.00, piątek-niedziela: 10.00-20.00.