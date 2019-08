Francja: wypadek 10-letniej Polki. Ma złamaną szczękę

Dramatyczny wypadek w Marsylii. 10-letnia Polka włożyła głowę między kabinę i plastikową szybę na diabelskim młynie. Dziecko uwolnił ojciec. Dziewczynka trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Do wypadku we Francji doszło w poniedziałek. Ok. godz. 17 polska rodzina spędzała czas w parku rozrywki w Marsylii.