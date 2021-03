Rybnik. Rozbiorą część kamienicy, a potem ją odbudują

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. - Na tym etapie kluczowe jest usunięcie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Rzeczoznawca budowlany przeprowadził tam już wielokrotne oględziny, próbki materiałów zostały wysłane do laboratorium. Rzeczoznawca będzie też obecny przy pracach rozbiórkowych , by zbadać niedostępne wcześniej, zasypane miejsca – powiedział inspektor nadzoru budowlanego, Tomasz Karakuła.

Rybnik. Rozbiórka kamienicy

Najprawdopodobniej kamienica, należąca do prywatnego właściciela, zostanie odbudowana. Pomoc zadeklarował prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - To będzie pomoc w miarę możliwości finansowych – ograniczonych przez pandemię, oraz prawnych. Kamienica jest prywatna, ale to zabytek w sercu miasta, z tradycją sięgającą średniowiecza – poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Agnieszka Skupień.