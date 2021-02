Śląskie. Urzędnicy z Rybnika będą testowali auta elektryczne. Ma ich być tysiąc w ciągu 5 lat

Pierwsze z testowanych aut zaprezentowano we wtorek po południu, podczas konferencji prasowej.

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera wskazał, że to element popularyzujący ten typ samochodów. Korzystać z nich będą pracownicy, którzy z racji wykonywanych obowiązków sporo przemieszczają się po mieście.

- Dążenie do promowania przemieszczania się środkami transportu, które ograniczają hałas i emisję szkodliwych substancji ze spalin, to wyraz odpowiedzialnego myślenia o przyszłości. Trzeba też pamiętać, że ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek dostosowania infrastruktury do wzmożonego nacisku na rozwój transportu niskoemisyjnego – przypomina Piotr Kuczera.