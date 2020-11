Rybnik. Radość wśród rowerzystów, w mieście powstało centrum sportów olimpijskich

Rybnik przygotował atrakcję dla rowerzystów

Położony w sąsiedztwie rybnickiego stadionu park Wiśniowiec to od dawna ulubiona miejscówka rybnickich rowerzystów wyczynowych, którzy dotychczas mieli do dyspozycji jedynie tor rowerowy, z przeszkodami terenowymi oraz skatepark. Teraz otrzymali nową trasę, na której zamontowano przeszkody imitujące naturalne przeszkody występujące w górskim terenie . Powstała również trasa ze specjalnie wyprofilowanymi bandami ziemnymi oraz pagórkami w formie nasypów ziemnych. Dodatkowo zamontowano urządzenia małej architektury w postaci barierek, tablic informacyjnych, pomostów drewnianych, głazów, itp., stanowiących integralną część tras rowerowych .

- Wiśniowiec zyskał poważne, profesjonalne oblicze. Rower jest w Rybniku niezwykle popularnym środkiem zarówno komunikacji, jak i rekreacji, ale to miejsce dedykowane jest przede wszystkim wyższej szkole jazdy, czyli rowerowym wyczynowcom – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Amatorów rowerowej jazdy ekstremalnej w naszym mieście nie brakuje, o czym świadczy zarówno dotychczasowe zainteresowanie trasami Wiśniowca, jak i wygrana tego projektu w budżecie obywatelskim. To ważne, by mieli oni dobre i bezpieczne miejsce do realizacji i doskonalenia swoich rowerowych pasji – dodaje prezydent.