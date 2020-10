Współpraca z GOPR. Media Expert wyposaży w sprzęt multimedialny górskie karetki!

Miniony okres wakacyjny przyciągnął w polskie góry rekordowe rzesze turystów. Przełożyło się to bezpośrednio na liczbę niebezpiecznych incydentów i interwencji jednostek GOPR. „Z ogromnym szacunkiem odnosimy się do pracy ratowników górskich. Ich codzienna służba jest świadectwem nie tylko najwyższych kompetencji, ale i odwagi. Wierzę, że sprzęt, który w najbliższych dniach trafi na wyposażenie tzw. karetek górskich pozwoli naszym partnerom jeszcze skuteczniej realizować tę piękną misję ratowania ludzkiego życia i zdrowia” – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Umowa, którą dziś podpisali przedstawiciele GOPR i Fundacji Media Expert „Włącz się!” w schronisku PTTK Trzy Korony, zakłada wyposażenie wszystkich siedmiu Grup Regionalnych w nowoczesnego tablety marki Samsung. Ratownicy górscy wykorzystają go przede wszystkim we wszystkich aspektach logistyki, organizacji akcji i poszukiwań poszkodowanych.

„Sprzęt ułatwi nam precyzyjne ustalanie miejsc, ale i skracanie czasu dotarcia, a następnie ewakuacji osób, którym udzielamy pomocy. W terenie górskim, zwłaszcza na obszarach leśnych, wybór najlepszej ścieżki lub drogi nie zawsze jest oczywisty. Dzięki tabletom i odpowiednim aplikacjom będzie to zdecydowanie łatwiejsze” – powiedział Jerzy Siodłak, Naczelnik GOPR. Sprzęt ponadto będzie wykorzystany w komunikacji pomiędzy sztabami dowodzącymi daną akcją, a ratownikami pracującymi w terenie. Błyskawiczny dostęp do informacji o poszukiwanych osobach, ich zdjęcia, koordynaty przeszukiwanych sektorów, informacje pogodowe – wszystko to najczęściej decyduje o czasie i powodzeniu akcji ratowniczej. Tablety pozwolą również na stały dostęp do odpowiednich procedur medycznych, czy technicznych, a także archiwizację informacji o podjętych działaniach, jak chociażby cyfrowe wypełnianie kart wypadków.