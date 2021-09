Rybnik. Pili alkohol, w ruch poszedł nóż

Jak poinformowała komenda w Rybniku, do zdarzenia doszło w piątek, 10 września, około godziny 23.00 w Jankowicach przy ulicy Nowej. - Dyżurny komisariatu w Boguszowicach otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań pewien mężczyzna kilkukrotnie ugodził nożem swojego znajomego. Jak ustalili policjanci, do incydentu doszło podczas suto zakrapianego alkoholem spotkania towarzyskiego. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do sprzeczki i szarpaniny. Podczas kłótni 32-latek sięgnął po nóż, a następnie ugodził nim 33-latka kilka razy w klatkę piersiową oraz udo – opisuje przebieg zdarzenia policjanci.