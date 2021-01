Rybnik. Obostrzenia COVID-19. Policja spisała 139 osób w otwartym klubie

W piątek wieczorem otwarto w Rybniku klub Face 2 Face. Pod klubem w długiej kolejce stanęła młodzież. Wchodząc do klubu deklarowali, że są zdrowi i wpisywali się na listę strajku przedsiębiorców.

- Dajmy ludziom żyć swobodnie. Podkreślam - to nie my łamiemy prawo. Prawo łamie rząd i ich reżim. My nie możemy się temu poddać. I jak widać Śląsk, Face 2 Face nie poddaje się. Brawo dla Śląska. Dziś odbywa się tu spotkanie Strajku Przedsiębiorców - mówił Michał Wojciechowski cytowany przez "Dziennik Zachodni".