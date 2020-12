Rybnik. Eskorta na wagę życia, pomogli szybko dojechać do szpitala umierającej kobiecie

Dramatyczne chwile rozegrały się w sobotę w południe w Rybniku. Do patrolujących ulicę policjantów z rybnickiej drogówki podjechał opel. Jego kierowca poprosił o pomoc. Wyjaśnił, że jego żona zaczęła tracić oddech i musi jak najszybciej dotrzeć do szpitala. - Dyżurny z komendy w Rybniku natychmiast powiadomił placówkę medyczną o zdarzeniu Stróże prawa bez chwili wahania włączyli sygnały uprzywilejowania i pilotowali osobówkę do szpitala, gdzie kobieta została przekazana pod opiekę lekarzy – opisuje rybnicka komenda.