Sieniawa. Tragiczny finał policyjnego pościgu. Nie żyje 17-letni kierowca BMW

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w miejscowości Sieniawa na Podkarpaciu. Policja postanowiła zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę BMW, który z dużą prędkością odjechał z przykościelnego parkingu. Funkcjonariusze włączyli sygnały uprzywilejowania i ruszyli za pojazdem. Kierowca jednak zaczął przyspieszać.