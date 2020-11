Śląsk. Ukradli auto, dokonali rozboju, ukradli kolejne. Wszystko w jeden dzień

Policjanci z Ustronia prowadzili czynności w sprawie kradzieży pojazdów, jakie miały miejsce na terenie Cisownicy i Puńcowa. Skradziony został volkswagen golf oraz peugeot 306. Jednocześnie mundurowi wyjaśniali sprawę rozboju, jaki miał miejsce w tym samym dniu w Cisownicy. Okazało się, że sprawcy rozboju przyjechali do pokrzywdzonego... skradzionym golfem. Starszy z nich grożąc pobiciem ukradł 22-latkowi telefon oraz gotówkę.

Już po kilku godzinach od zdarzenia jeden z mężczyzn - kierujący golfem - został zatrzymany przez dzielnicowych oraz patrol interwencyjny w Cieszynie. Zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec Ustronia, który był już wcześniej karany za rozboje i kradzieże. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania.