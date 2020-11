Będzin. Uciekał przed policją, uderzył w radiowóz

W Będzinie na Alei Kołłątaja policjanci próbowali zatrzymać do rutynowej kontroli volkswagena passata. Jego kierowca nie zamierzał się zatrzymać. Mimo że funkcjonariusze używali sygnałów dźwiękowych i świetlnych, kierujący samochodem mężczyzna przyspieszył i próbował uniknąć kontroli. Jego ucieczka zakończyła się błyskawicznie, zanim na dobre się zaczęła. Blokada policyjnym radiowozem mocno ograniczała możliwość przejazdu, a mimo to mężczyzna próbował go wyminąć. Zrobił to bardzo nieudolnie. Uderzył w bok policyjnej furgonetki.