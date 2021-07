Rybnik. Będą utrudnienia. Ważna ulica idzie do remontu

Jak wyliczyli szacunkowy koszt przebudowy około 3,5 kilometrowego odcinka ul. Mikołowskiej, od mostu nad Rudą do granicy miasta, to 70 milionów złotych. Wysokość tej kwoty wynika głównie z tego, że projekt modernizacji drogi przewiduje nie tylko rozbudowę samej jezdni, ale również kompleksową rozbudowę skrzyżowania ulic Mikołowska –Wielopolska- Stawowa, most nad rzeką Rudą oraz wiadukt nad dawną linią kolejową „Kotlarnia”.