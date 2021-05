Rybnik. Będą utrudnienia dla kierowców. Ul. Mikołowska zyska nową nawierzchnię

Rybnik. Kierowcy spotkają utrudnienia na ul. Mikołowskiej

- Asfaltowanie jest oczywiście doraźnym rozwiązaniem, bo ul. Mikołowska, od dobrych kilku lat czeka na gruntowną przebudowę. Miasto jest przygotowane pod względem technicznym – gotowy jest projekt modernizacji drogi oraz pozwolenie na budowę. Wciąż pozostaje jednak największy problem, jakim jest brak środków na wykonanie tej inwestycji. Szacunkowy koszt przebudowy ok. 3,5 km ul. Mikołowskiej, na odcinku od mostu nad Rudą do granicy miasta, to 70 mln zł – informują urzędnicy rybnickiego magistratu.