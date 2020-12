Rudy Raciborskie. Koniec z dziurami. Droga gminna – ulice Cysterska i Sobieskiego - przeszły gruntowną modernizację

- Około 63 procent środków na budowę tej drogi otrzymaliśmy dzięki aplikacji o środki unijne. To odcinek mierzący 1,6 km, zbudowany właściwie od podstaw, z fundamentem i odwodnieniem, do tego bardzo dla nas ważny, bo ułatwi dojazd do bazyliki, która jest jednym z pomników historii naszego regionu – mówi Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej.