Śląsk. Ponad pół miliarda złotych dla samorządów w województwie śląskim. Kto dostanie pieniądze?

Rząd rozdysponował 4,5 miliarda złotych pomiędzy samorządy w całym kraju. Ponad 1,2 miliarda złotych z tej sumy ma trafić do gmin Województwa Śląskiego. W pierwszym rozdaniu będzie to 531 mln zł. - To jest konkretny zastrzyk gotówki z budżetu państwa na inwestycje w gminach, powiatach i miastach regionu. Są to często inwestycje znajdujące się najbliżej nas: drogi, żłobki i przedszkola, czy hale sportowe. Jest to droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości – mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.