Ruda Śląska. Z nudów na kwarantannie zatkał komin sąsiadów

45-letniego mężczyznę zatkał skrawkami materiału komin z pieca sąsiadów, co mogło doprowadzić do ich zaczadzenia i śmierci. Został zatrzymany i trafił do aresztu. Odpowie też za załamanie zasad kwarantanny.

45-latek o mało nie doprowadził do tragedii w Rudzie Śląskiej. Źródło: pixabay.com