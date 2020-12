Ruda Śląska. Stres związany z kwarantanną wyładował na samochodach

Policja z Rudy Śląskiej poinformowała o zatrzymaniu obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci z komisariatu I otrzymali zgłoszenie o biegającym po ulicy Modrzejowskiej i niszczącym zaparkowane samochody mężczyźnie. Błyskawicznie go namierzyli i zatrzymali.

Zniszczone samochody w Rudzie Śląskiej

Jak się okazało, wandalem okazał się 23-letni obywatel Ukrainy. Po przyjeździe do Polski miał odbywać obowiązkową kwarantannę, a w rzeczywistości wraz z kolegami upił się i odreagował na samochodach sąsiadów. Wandal usłyszał już zarzut zniszczenia mienia, policjanci przesłali również informację o złamaniu zasad kwarantanny do służb sanitarnych. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Grozi mu kara do 5 lat więzienia oraz wysoka kara za złamanie kwarantanny.