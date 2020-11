Zabrze. Budowa drogi coraz bliżej, będzie łatwiej przejechać przez miasto

Trzy oferty na budowę drogi w Zabrzu

Spłynęły trzy oferty: Mosty Katowice zaproponowały blisko 2,7 mln zł brutto, Egis Poland – blisko 2 mln zł, a Sweco Engineering – nieco ponad 2,7 mln zł. Pod uwagę w ocenie ofert mają być brane cena (60 proc.) i skrócenie czasu realizacji zamówienia (40 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalne skrócenie czasu – z 36 do 30 miesięcy (na przygotowanie dokumentacji do etapu wyboru wykonawcy prac budowlanych).

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji dla: drogi Nowo-Hagera, łączącej ul. Bytomską z ul. Wolności (ok. 1,91 km), drogi łączącej Nowo-Hagera z ul. Pawliczka (ok. 570 m) oraz drogi łączącej Nowo-Hagera z ul. Cmentarną (130 m).

Zgodnie z zamieszczonym tzw. programem funkcjonalno-użytkowym dokumentacja obejmuje przy tym budowę nowego mostu drogowego nad rzeką Bytomką, wiaduktu nad linią kolejową nr 137 (główne połączenie kolejowe Gliwic z Katowicami), wiaduktu nad bocznicą prowadzącą do terenów JSW Koks, a także wiaduktów nad istniejącymi ulicami Cmentarną i Pawliczka.

Miasto zakłada, że całość realizacji zamówienia do etapu wyboru wykonawcy realizacji inwestycji potrwa maksymalnie do trzech lat od zawarcia umowy (punktowane jest skrócenie tego terminu o pół roku), a nadzór autorski (do uzyskania decyzji na użytkowanie) - "nie dłużej niż 4 lata od daty zawarcia umowy”