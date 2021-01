Ruda Śląska. Wyskoczył z jadącego samochodu, bo chciał uniknąć kontroli policji

Brak prawa jazdy to przyczyna, dla której 18-letni kierowca mercedesa, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. By uniknąć zatrzymania wyskoczył z jadącego samochodu. Grozi mu teraz nawet 5 lat za kratami.

Ruda Śląski. 18-letni rudzianin odpowie za prowadzenie samochodu bez uprawnień i ucieczkę przed policjantami. Źródło: Śląska Policja