Ruda Śląska. Tereny są, szukają inwestorów

Obecnie w Rudzie Śląskiej działa jedna kopalnia, należąca do Polskiej Grupy Górniczej KWK "Ruda" z ruchami "Halemba", "Bielszowice" i "Pokój", które wcześniej były oddzielnymi kopalniami. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku w mieście funkcjonowało sześć samodzielnych kopalń. We wrześniu ubiegłego roku miasto opracowało publikację "Ruda Śląska w świetle transformacji regionów górniczych". Łączne koszty niezbędnej do przeprowadzenia transformacji gospodarczej i utraconych korzyści podatkowych dla miasta oszacowano w niej na przynajmniej 5,3 mld zł. Wskazano tam, że temu wyzwaniu można sprostać jedynie we współpracy z podmiotami państwowymi i szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym.