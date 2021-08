Bytom. Będą nowa fabryka i miejsca pracy

Bytom. Nowa fabryka w bytomskiej KSSE

Na dwóch działkach o łącznej powierzchni 1,6 ha Domgos 2 wybuduje halę produkcyjną o powierzchni ok. 3 tys. mkw. z możliwością dalszej rozbudowy, a także budynek biurowy o powierzchni ok. 700 mkw wraz z częścią socjalną. Realizacja inwestycji wartej szacunkowo ok. 6-8 mln zł planowana jest po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń w latach 2022-2023, a zatrudnienie w nowym zakładzie znajdzie od 50 do 70 osób.