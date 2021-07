Ruda Śląska. Kierowcy odetchną. Powstanie ważna droga

Dotąd w Rudzie Śląskiej wybudowano trzy odcinki trasy N-S o łącznej długości ok. 3,4 km. Pierwszy, wybudowany za ponad 48 mln zł, oddano do użytku na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Kolejny odcinek, ul. 1 Maja do ul. Bukowej, powstał w sierpniu 2016 r. i kosztował ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S zakończono jesienią 2018 r. Wybudowany za blisko 54 mln zł odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota.