Ruda Śląska. Kradli elementy sieci kolejowej. Mogli doprowadzić do tragedii

Zatrzymania 41-i 39-latka dokonali funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei. Podczas patrolu terenów kolejowych, zauważyli, że dwaj mężczyźni ukradli miedziany kabel telekomunikacyjny, służący do komunikacji pomiędzy nastawniami kolejowymi. Złodzieje następnie zostali przekazani policjantom z komisariatu I w Rudzie Śląskiej. Podczas przesłuchania obaj złodzieje usłyszeli zarzuty kradzieży i spowodowania zakłócenia działania infrastruktury kolejowej.

Ruda Śląska. Kradli infrastrukturę kolejową

To nie wszystko. W trakcie wykonywania z nimi czynności procesowych, między innymi sprawdzenia w policyjnej bazie AFIS zawierającej odciski palców pozostawione na miejscach przestępstw, stróże prawa odkryli, że 39-letni świętochłowiczanin ma jeszcze na sumieniu włamanie do samochodu na terenie Rudy Śląskiej. To kolejny zarzut jaki usłyszał. Dzięki znalezieniu 39-latka kryminalni z Rudy Śląskiej będą mogli zakończyć sprawę sprzed kilku lat, a sprawca odpowie za swoje czyn.