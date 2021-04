Ruda Śląska. Chwile grozy na przejeździe kolejowym. Pociąg staranował samochód osobowy

Do zderzenia doszło w piątek, 9 kwietnia, około godziny 110.00 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rudzie Śląskiej na ulicy Nowy Świat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 20-letni kierowca opla vectry zignorował znak STOP i nie zatrzymując się wjechał na przejazd. Wtedy w jego pojazd uderzyła lokomotywa składu towarowego.

Kierowca nie miał szans. Został zakleszczony w kabinie. Uwolniła go dopiero przybyła na miejsce straż pożarna.

Ruda Śląska. 20-latek wjechał pod pociąg

Na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego , który przetransportował 20-letniego mężczyznę do szpitala w Katowicach Ochojcu.

Nie był to pierwszy groźny wypadek do jakiego doszło w tym tygodniu na drogach województwa śląskiego. We wtorek, 6 kwietnia, przez cały dzień były utrudnienia na autostradzie A4 w rejonie węzła Sośnica w Gliwicach. Najpierw, około południa, zderzyły się trzy samochody ciężarowe, jadące z naczepami w kierunku Wrocławia. W czasie usuwania skutków tamtego zdarzenia kilkaset metrów wcześniej na tej samej jezdni zderzyły się trzy samochody osobowe.