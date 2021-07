Ruda Śląska chce dołączyć do liderów. Miasto uruchomi punkt programu "Czyste Powietrze"

Bednarek podkreślił, że województwo śląskie jest liderem programu, w którym złożono już przeszło 42 tysiące wniosków. - W tej chwili przyjmujemy ich tygodniowo około tysiąca. A co ciekawe, wśród 20 najbardziej aktywnych gmin na terenie całego kraju, 16 to gminy z terenu województwa śląskiego. Dlatego jestem przekonany, że dzięki podpisaniu tego porozumienia także Ruda Śląska dołączy do liderów programu – dodaje Tomasz Bednarek.