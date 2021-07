Katowice. Miasto dostało pieniądze, kolejne budynki przejdą termomodernizację

Warto przypomnieć, że w 2021 roku miasto planuje wydać ponad 34 mln na termomodernizacje budynków mieszkalnych. Z kolei w ubiegłym roku wydało na ten cel 66 mln zł. - Termomodernizacja budynków w Katowicach to działanie długofalowe. Oprócz działań będących w trakcie realizacji, mamy już także konkretne plany związane w inwestycjami na ten rok. Obejmą one zarówno termomodernizacje budynków mieszkalnych, jak również ich przyłączenia do sieci centralnego ogrzewania, modernizacje w oparciu o program ograniczenia niskiej emisji czy kompleksowe remonty. W sumie jest to ponad 30 inwestycji o łącznej wartości przekraczającej 34 mln złotych – mówi Marcin Gawlik, dyrektor KZGM Katowice.