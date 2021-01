Katowice. Będzie zielono. Ponad dwa miliony na ekologiczne inwestycje

Podstawowym założeniem UPSURGE jest stworzenie tzw. sieci referencyjnej podmiotów, miast czy instytucji, które będą zaangażowane w testowanie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na problemy współczesnych miast i ich adaptacji do zmian klimatu. Ma to być nowatorskie podejście do poprawy jakości powietrza w oparciu o naturę.