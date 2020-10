Gliwice. Konsultacje społeczne w sprawie Wilczych Dołów unieważnione

Kilka dni temu miasto ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania 10-hektarowego zbiornika retencyjnego na terenie Wilczych Dołów, Mieszkańcy internetowo mogli głosować za dwoma wariantami, rekreacyjnym bądź przyrodniczym. - Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny – wyjaśniają gliwiccy urzędnicy.