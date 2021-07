Ruda Śląska. Bulwersujące zdarzenie, zaatakował karetkę jadącą do szpitala z chorym

Ruda Śląska. 43-latek zaatakował karetkę jadącą z chorym do szpitala

Rudzka policja potwierdziłam, że do takiego zdarzenia faktycznie doszło. - W niedzielę wieczorem w Rudzie Śląskiej na ulicy, która prowadzi do szpitala, pijany mężczyzna zablokował przejazd karetce, jadącej z chorym do szpitala. Agresor znieważył ratowników, groził im śmiercią i uszkodzeniem karetki, a w efekcie uderzając pięścią w przednią szybę, dokonał jej uszkodzenia – poinformowała komenda policji w Rudzie Śląskiej.