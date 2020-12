Ruda Śląska. Będzie połączenie autostrady A4 z Drogową Trasą Średnicową

Miasto ogłosiło przetarg na pierwszy z dwóch etapów budowy ostatniego odcinka trasy N-S. Po ich zrealizowaniu domknięte zostanie połączenie autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej. Koszt robót ma wynieść ponad 113 mln zł.

- Trasa N-S to nasz kluczowy projekt drogowy. Mam nadzieję, że w nowej, podzielonej na dwa etapy formule, uda się doprowadzić go do finału – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – To także jedna z inwestycji, które nie byłyby możliwe bez unijnego dofinansowania. Przed podziałem na dwa etapy przyznano nam środki na ten odcinek, a z informacji z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że wsparcie z UE zostanie utrzymane – dodaje.

Cały brakujący odcinek trasy N-S ma prowadzić od ul. Kokota do węzła autostrady A4. Wydzielony pierwszy etap obejmuje część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora. – Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową – wyjaśnia Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Przewidziano również przebudowę wiaduktów, mostów, przejść podziemnych i przepustów.

Oferty składać można do 12 stycznia 2021 roku. Przewidywana wartość inwestycji to ponad 113 mln zł brutto, a planowany termin jej zakończenia to czwarty kwartał 2023 r. Oba etapy zostały wydzielone tak, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, pod względem ruchowym i technicznym. Miasto spodziewa się otrzymać ze środków unijnych 85 proc. dofinansowania do oszacowanych na ok. 100 mln zł kosztów kwalifikowanych pierwszego etapu.

Ruda Śląska. Nowy kręgosłup komunikacyjny miasta

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł.

Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej chciałyby kontynuować budowę trasy N-S w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia.

