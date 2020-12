Racibórz. Uwaga kierowcy, rondo przy Mechaniku już otwarte

Zakończyła się budowa ronda przy Mechaniku w Raciborzu. Przywrócono także pełny ruch na DW 919 do Gliwic, gdzie kierowcy musieli do tej pory poruszać się wahadłowo.

Rondo przy Mechaniku było bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Poprawiło ono komfort komunikacyjny w centrum Raciborza. Koszt inwestycji to ponad 11,5 mln zł, zrealizowanej przy wsparciu województwa. Od poniedziałku (21 grudnia} nie ma już też „wahadła” na odcinku DW 919 z Raciborza do Gliwic. Bez przeszkód i niespodzianek przebiega budowa drogi Racibórz-Pszczyna. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to luty 2022 roku.

- To największa inwestycja w historii Urzędu Marszałkowskiego/ Jej koszt to aż 270 mln zł, z czego 150 mln zł stanowią środki unijne. Te prace postępują bardzo dynamicznie, wizytujemy to miejsce już po raz kolejny i przyznam, że jestem bardzo zadowolony z tempa prowadzonych robót. Obwodnica nie tylko usprawni komunikację, ale będzie też bodźcem do dalszego rozwoju tej części regionu. Położone wokół niej tereny staną się atrakcyjne pod względem ich ewentualnego zagospodarowania. Sama inwestycja ma jeszcze jeden ważny aspekt. Rzeka Odra nie raz udowodniła jak groźnym jest żywiołem. Zastosowane rozwiązania technologiczne i projektowe przyczynią się do zabezpieczenia rzeki i tym samym podniosą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla marszałek Jakub Chełstowski.

- Obwodnica Raciborza to zupełnie nowa droga o długości 8 kilometrów, stanowiąca część dużej drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna. Do tej pory wybudowaliśmy obwodnicę Pszczyny, wybudowaliśmy drogę do Żor, przy czym Żory i Rybnik, które są miastami na prawach powiatu, również wybudowały swoje obwodnice. Wiadukt nad drogą DW 919 znajdujący się w ciągu nowej obwodnicy, jest kolejnym nowym obiektem wybudowanym w ramach inwestycji – dodaje Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Katowice. Jedyna przeprawa przez Odrę

W listopadzie zakończono betonowanie ósmego przęsła mostu nad Odrą w ciągu powstającej obwodnicy. Jest to nowa przeprawa przez rzekę i jedyna, na północ od centrum miasta w województwie śląskim. Kolejne znajdują się na Opolszczyźnie w miejscowości Utrata (odległość 30 km) i w ciągu DK 40 w Kędzierzynie-Koźlu. Na południe od Raciborza kolejne mosty na Odrze znajdują się w Krzyżanowicach (odległość 20 km), w ciągu DW 936 i w ciągu DK 78 w miejscowości Olza i na granicy państwa w Chałupkach. Nowy obiekt jest elementem wspomnianej już obwodnicy, która stanie się częścią regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna. Przebieg tej trasy stanowić będzie nowy ślad drogi wojewódzkiej 935, łącząc Racibórz i Rybnik z autostradą A1 i DK 1.

