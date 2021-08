Bakteria New Delhi w szpitalu na Śląsku. Zakażeni pacjenci. Wstrzymano przyjęcia

Superbakteria New Delhi w raciborskim szpitalu. Czym jest?

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) superbakteria New Delhi (potoczna nazwa pałeczki zapalenia płuc) jest odporna na działanie antybiotyków i może stanowić realne zagrożenie zdrowia i życia dla osób zakażonych tym patogenem. Zaliczana jest do 12 najniebezpieczniejszych drobnoustrojów na świecie.