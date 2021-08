Pokazaliśmy lekarzom spot Wirtualnej Polski. Ich reakcje mówią same za siebie

- To jest bardzo poważny, dramatyczny i głęboki spot - przyznaje prof. Krzysztof Simon, kierownik kliniki chorób zakaźnych i hepatologii UM we Wrocławiu. To reakcja na spot #zdążysz Wirtualnej Polski, w którym bliscy osób zmarłych z powodu COVID-19 namawiają niezdecydowanych do szczepień. - Dzisiaj jeszcze jest czas, by z tej szalupy ratunkowej skorzystać. My lekarze mówimy: wybierz, człowieku, życie. Żyj! - nawołuje dr Tomasz Karauda ze Szpitala Klinicznego w Łodzi. Do tego apelu przyłącza się dr Paweł Grzesiowski. - Nie ma sensu ryzykować życia i zdrowia. Warto się zaszczepić - podkreśla immunolog. Więcej w materiale wideo.