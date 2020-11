Pszczyna. Z ziemi polskiej do…Andaluzji. Dla dobra populacji

Trzy byki i sześć krów, pochodzące z hodowli w Wielkopolsce, Jankowicach i Pszczynie, trafią do zagrody hodowlanej w Andaluzji. Na powierzchni 1 tys. ha, znajdą schronienie wśród żyjących tam rysi iberyjskich, sępów i orłów. Stworzą tam metapopulację, czyli wiele rozproszonych, odizolowanych od siebie stad. Wszystko po to, by uniknąć chorób na które są podatne.

Przygotowania do podróży nie były łatwe, bo leśnicy musieli szukać trzech samców, które opuściły rezerwat w Jankowicach i zbiegły aż do Tychów. "Operacje powrotu uciekinierów do rezerwatu i załadunku wyjeżdżających do Hiszpanii, dzięki profesjonalizmowi leśników udało się zrealizować bez przeszkód" – zapewnił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Marek Mróz.