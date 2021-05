Uczniowie zaprosili na zdalną lekcję chemii kilkaset osób. Miało być "zabawnie", a będzie... drogo

Uczniowie z klasy ósmej jednej ze szkół w Pszczynie rozesłali do kilkuset osób link do lekcji chemii w celu jej dezorganizacji. Po przeprowadzonych czynnościach policjantom udało się ustalić sprawcę, a następnie skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Grozi grzywna do 3 tysięcy złotych.

Pszczyna. Za przeszkadzanie w lekcji online17 -latek może zapłacić nawet 3 tys złotych.