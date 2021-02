Strajk Kobiet. Protesty w Krakowie, Białymstoku, Gdańsku, Rzeszowie i Bydgoszczy

W Krakowie doszło do kolejnego protestu w ramach Strajku Kobiet. W poniedziałek na godz. 17.30 zaplanowano protest samochodowy. O godz. 19 rozpoczęła się główna manifestacja przed gmachem Muzeum Narodowego. Na proteście pojawili się również aktywiści z Extinction Rebellion. Demonstranci przeszli pod kurię metropolitalną i na Franciszkańską.

Strajk Kobiet w Krakowie

Strajk Kobiet również w Białymstoku

Do protestów doszło również w innych miastach. W Białymstoku demonstranci zebrali się na rynku Kościuszki pod ratuszem, następnie przeszli uliczkami miasta - podaje bialystok.wyborcza.pl. Na manifestacji był obecny poseł Lewicy Paweł Krutu. Uczestnicy Strajku Kobiet domagali się dymisji rządu.

Strajk Kobiet w Gdańsku

W Gdańsku uczestnicy Strajku Kobiet zebrali się na pl. Solidarności, skąd wyruszyli przez Podwale Grodzkie w stronę Huciska - informuje portal trojmiasto.pl. Ulica została zablokowana na 103 sekundy. To nie był przypadek. Dokładnie tyle dni minęło od ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W demonstracji udział wzięło około stu osób.

Strajk Kobiet w Rzeszowie

Strajk Kobiet w Bydgoszczy

W Bydgoszczy policja musiała interweniować po tym, jak uczestnicy "Strajku Kobiet" zablokowali na kilkadziesiąt minut ruch samochodowy i tramwajowy - podaje portal ino.online. Funkcjonariuszy miało być tylu, co protestujących. Było słychać m.in. "chodźcie z nami, dziś nie biją". To nawiązanie do stanowiska posłanki PO Iwony Kozłowskiej, która twierdzi, że w piątek została poturbowana przez policję.