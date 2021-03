Pszczyna. Pościg jak w amerykańskich filmach, zakończony spektakularną kraksą

W pobliżu centrum przesiadkowego w Pszczynie. policjanci z drogówki zauważyli samochód marki audi bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli. Na dany przez funkcjonariuszy sygnał do zatrzymania, kierowca początkowo zwolnił, jednak po chwili przyspieszył, omijając go. - Policjanci ruszyli w pościg, do którego włączyły się także inne patrole. Mężczyzna uciekał ulicą Sokoła i Męczenników Oświęcimskich, po czym wjechał na drogę krajową numer 1 i kontynuował ucieczkę w stronę Bielska-Białej, gdzie gwałtownie skręcił w ulicę Bielską i zaczął jechać w kierunku centrum Pszczyny – opisują pościg policjanci, którzy próbowali zatrzymać audi, blokując mu drogę na wysokości mostu kolejowego. Kierujący zdołał jednak ominąć radiowóz.