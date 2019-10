Jelenia Góra. Nocny pościg i zderzenie z latarnią

Jelenia Góra. Zderzeniem z latarnią zakończył się nocny policyjny pościg ulicami miasta. Zatrzymano 41-letniego kierowcę, który miał zakaz kierowania pojazdami i mógł znajdować się pod wpływem narkotyków oraz 39-letniego pasażera, przy którym znaleziono metamfetaminę.

Kiedy policjanci ruszyli w stronę pojazdu, kierowca zaczął uciekać. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, do akcji włączyły się kolejne policyjne patrole. Uciekający kierowca zmuszał inne samochody do zjeżdżania, odbijał się od krawężników, w końcu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w latarnię. Podczas próby zatrzymania kierujący uszkodził dwa policyjne radiowozy.

Kierowcą okazał się 41-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który jechał wraz z 39-letnim pasażerem. Zachowanie kierującego wskazywało, że mógł on prowadzić pojazd, będąc pod wpływem środków odurzających. W związku z tym pobrano mu krew do badań. Okazało się również, że kierowca posiada zakaz kierowania pojazdami. Pasażer natomiast miał przy sobie kilka porcji metamfetaminy.

Mężczyźni przebywają w policyjnym areszcie. Kierowcy grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że kierował autem będąc pod wpływem narkotyków, odpowie on również za to przestępstwo. Z kolei 39-letni pasażer odpowie za posiadanie narkotyków za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.