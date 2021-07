Pszczyna. Cyklista na drodze może mieć rację, ale nie mieć szans. Ta akcja może pomóc

Śląskie. Cyklista na drodze może mieć rację, ale nie mieć szans

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego. Dziś w roli pieszego, jutro – kierującego, a być może pojutrze – rowerzysty. Co przyniesie racja, którą będzie miał cyklista, skoro w zderzeniu z samochodem to on poniesie największą szkodę?