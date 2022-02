Przez zamarzniętą szybę wjechała w rodzinę na pasach. Nagranie ze Śląska

Cudem uniknęli potrącenia na pasach. Pewna rodzina ze Śląska może mówić o dużym szczęściu. Skończyło się jedynie na urazie nogi u 46-letniego pieszego. Wszystkiemu zawiniła… zamarznięta przednia szyba w aucie. Do zdarzenia doszło w Gliwicach w sobotę, 5 lutego po godz. 18. Kierująca citroenem 53-latka skręcała z ul. Rybnickiej w ul. Kochanowskiego. W tym czasie na przejściu dla pieszych znajdowała się czteroosobowa rodzina. Piesi w ostatniej chwili odskoczyli od auta. Nie udało się to jedynie najstarszemu mężczyźnie, który został potrącony. Na nagraniu z monitoringu wyraźnie widać, że piesi byli w polu widzenia kierującej. Dlaczego kobieta się nie zatrzymała? Wszystko przez zamarzniętą przednią szybę w aucie. Policjanci z Katowic natychmiast zatrzymali 53-latce prawo jazdy. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Do sieci trafiło nagranie z monitoringu. Przy okazji funkcjonariusze przypomnieli, że dobra widoczność i właściwe przygotowanie auta do podróży to obowiązek i podstawa bezpieczeństwa na drodze.